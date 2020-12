Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 77, 7 milyonu ötüb.

Metbuat.az-ın “Worldometers”ə istinadən xəbərinə görə, dünya üzrə virusa yoluxanların sayı 77718158 nəfərə çatıb. 1709011 nəfər isə virusdan dünyasını dəyişib. Virusa yoluxma sayına görə ilk üçlükdə ABŞ, Hindistan və Braziliya gəlir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.