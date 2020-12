Azərbaycan hərbçiləri Qarabağda 44 günlük Vətən Müharibəsi zamanı dağıdılmış evlərdən birində gizlənmiş erməni əsgəri tapıblar.

Metbuat.az.com xəbər verir ki, bununla bağlı sosial mediada video yayılıb.



Videodan görünür ki, hərbçilərimiz düşmən əsgərinə sakit şəkildə təslim olmağı təklif edirlər:

