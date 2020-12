Tanınmış kamança ifaçısı, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, Prezidentin fərdi təqaüdçüsü Ağacəbrayıl Abasəliyevə ağır itki üz verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, xalq artistinin anası Asudə xanım ötən gün vəfat edib.

Allah rəhmət eləsin!

