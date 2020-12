Gorus-Qafan yolunda quraşıdırılan "Azərbaycana xoş gəlmişsiniz" lövhəsi erməniləri özündən çıxardı.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial media yayılan görüntülərdə erməninin əsgərlərimizin quraşdırdığı lövhəyə baxaraq qəzəblə danışdığı və öz hökümətlərini tənqid etməsi yer alır.

Sözügedən görüntüləri təqdim edirik.

