"Milan”ın futbolçusu Zlatan İbrahimoviç "Qarabağ”ın hücumçusu Mahir Emreliye formasını göndərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə millimizin üzvü özünün "İnstaqram" hesabında paylaşım edib.

Formanın üzərində "Emreli” yazılıb və Zlatan həmin formaya imza çəkib.

