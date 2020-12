Ermənilərin növbəti provakasiyaya əl atıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, ermənilər Gorus-Qafan yolu üzərində qoyulan "Azərbaycana xoş gəlmisiniz" yazılı lövhənim üzərini sprey boya ilə siliblər.

Əsgərlərimizin hadisə yerinə gəlməsindən sonra isə qaçıblar.

