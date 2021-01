ABŞ-ın Miçiqan ştatının Detroit şəhərində kiçik təyyarə evin üzərinə düşüb.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, nəticədə 1-i pilot olmaqla 2 sərnişin həlak olub. Qəzanın baş verdiyi vaxt ailə üzvləri salondan başqa otağa keçdiyi üçün ölənlərin sayı artmayıb.

Hadisədən sonra evin bir hissəsi yanıb.



