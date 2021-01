ARDNF ötən il valyuta satışını 11%-dək artırıb

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu (ARDNF) tərəfindən valyuta hərraclarında 2020-ci ilin dekabr ayı ərzində 637,74 mln. ABŞ dolları məbləğində vəsait satılıb.

Metbuat.az bu barədə Dövlət Neft Fonduna istinadən xəbər verir.

Məlumata əsasən, dekabrda valyuta satışında noyabr ayı ilə müqayisədə 28,7% artım qeydə alınıb. Belə ki, 2020-ci ilin noyabrında ARDNF tərəfindən 495,5 mln. dollar məbləğində vəsait satılıb. Ötən ilin dekabr ayı (886,35 mln. dollar) ilə müqayisədə isə bu göstərici 28% azalıb.

Bundan başqa, ötən ilin yanvar-dekabr aylarında ARDNF tərəfindən 7 303,64 mln. dollar məbləğində vəsait satılıb ki, bu da illik ifadədə 10,8% çoxdur.

