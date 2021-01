Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) İdarə Heyətinin qərarı ilə "Amrah Sığorta" və "AXA MBask” Sığorta Şirkəti ASC-lərin lisenziyaları ləğv olunub.



Metbuat.az bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.



Məlumata görə, bununla da Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin sayı 22-dən 20-ə düşüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.