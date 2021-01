Qarabağ bölgəsində aparılan axtarışlar nəticəsində daha 6 erməni hərbçinin cəsədinin qalıqları tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mətbuatı məlumat yayıb.



Cəsədlər Hadrut istiqamətində yolda aşkar edilib. Bu gün axtarış işləri Əsgəran, Hadrut və Cəbrayılda davam edəcək.



Qeyd edək ki, 13 noyabrdan 8 yanvar tarixinədək ümumilikdə 1194 erməninin cəsədi tapılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.