Neftçala, Masallı, Hacıqabul, Sabirabad sənaye məhəllələri və Mingəçevir, Qaradağ, Pirallahı sənaye parkları "Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti” ASC-nin tərkibindən çıxarılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev müvafiq Sərəncam imzalayıb.



Sərancama əsasən, həmin məhəllələr və parklar yeni yaradılmış İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinin tabeliyinə verilib.

