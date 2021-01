Ərdoğan girov götürülən kapitanlarından biri ilə danışdı

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Nigeriya sahillərində dəniz quldurlarının hücumuna məruz qalan “Motsart” gəmisinin 4-cü kapitanı Furkan Yaren ilə iki dəfə telefonla danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı yerli KİV məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Furkan Yaren ölkə başçısına gəminin hücumdan sağ qurtulan digər iki ekipaj üzvü ilə birlikdə Qabona doğru hərəkətdə olduğu məlumatını verib.

Ərdoğan isə öz növbəsində prosesi yaxından izlədiyini və girov götürülən digər ekipaj üzvlərinin xilas edilməsi üçün gərəkli bütün təlimatları verdiyini bildirib.

