Prezident gömrük işçilərini təltif etdi - SİYAHI

Prezident İlham Əliyev Dövlət Gömrük Komitəsi əməkdaşlarının təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncama əsasən, Azərbaycanda gömrük orqanlarında səmərəli fəaliyyətinə görə Dövlət Gömrük Komitəsinin aşağıdakı əməkdaşları təltif ediliblər:

3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə

Muradlı Güloğlan Babasən oğlu

“Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə” medalı ilə

Babayev Hümbət Hümbət oğlu

Əhmədov Rəfael Mehtixan oğlu

Əliyev Eyvaz Qənbər oğlu

Əliyev Ramin Akif oğlu

Əsədov Ramil Elxan oğlu

Fərzəliyev Qalib Mahmud oğlu

Həsənli Vəli İbrahim oğlu

Hüseynov Əli Zabit oğlu

İbrahimov Ceyhun Əbülfəz oğlu

Quluzadə Cəfər Mahmud oğlu

Məmmədov Abuzər Bağır oğlu

Mustafayev Mübariz İsa oğlu

Novruzova Aygün Elçin qızı

Pənahov Hacımurad Firuz oğlu

Rəhimova Züleyxa Həsən qızı

Sarıyev Əlinur Çingiz oğlu

Səfərov Maqsud Hüseyn oğlu

Zeynalov Bəxtiyar Əbülfəz oğlu.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.