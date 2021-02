Türkiyədə yeni növ koronavirus (COVID-19) infeksiyasına qarşı peyvənd edilənlərin sayı açıqlanıb.

Metbuat.az-ın “Anadolu” agentliyinə istinadən verdiyi xəbərə görə, Türkiyədə 2 milyondan çox insana COVID-19 peyvəndi vurulub.

