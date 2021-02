Müğənni Xatirə İslam sosial şəbəkədə toy qadağası ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni bir çox sahələrin fəaliyyətinə icazə verildiyi halda toylara qadağa qoyulmasını məsxərəyə qoyub:

"Artıq məlum oldu ki, virus açıq mağazalara, kassasının qarşısı dolu olan marketlərə, gözəllik salonlarına, hətta axşam saat 12-yə qədər işləyən restoranlara yox, yalnız bəy-gəlinə tərəf gəlir. Onunku ancaq bəylə gəlindir. Çalışın, evlənməyin".

