Son ay yarım ərzində Avropa İttifaqı (Aİ) əhalisinin 1,5 faizi koronavirusa qarşı peyvənd olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu iqtisadi məsələlər üzrə Avropa komissarı Paolo Centiloni deyib.

O bildirib ki, Avropa İttifaqında peyvəndləmə dekabrın 27-dən etibarən başlayıb.

Avrokomissar bildirib ki, Aİ ərazisində əhalinin ümumilikdə 1,5 faizi peyvənd olunsa da, bu göstərici ayrı-ayrı ölkələr arasında kəskin fərqlənir.

