"Beşiktaş" darmadağınla qazandı - Türkiyə Superliqası

Türkiyə Superliqasında 25-ci tur başa çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, son oyun günündə iki görüş reallaşıb.

Öncə "Beşiktaş” "Gənclərbirliyi” ilə səfər matçına çıxıb. İstanbul nəhəngi özünü qonaq kimi aparmayıb. "Qartallar" 3 cavabsız qolla qalib gəlib.

Ardından isə "Antalyaspor”la "Yeni Malatyaspor” qarşılaşıb. Tərəflər qollu "sülh"ə razılaşıb.

Türkiyə Superliqası

25-ci tur

12 fevral

Rizəspor – Ərzurumspor 0:2

Qollar: Şaheşuhe, 67. O.Karakullukçu, 90+3.

13 fevral

Kayserispor – Ankaragücü 0:0

Trabzonspor – Qaziantep 1:0

Qol: Bakasetas, 67.

Fatih Karagümrük – Fənərbağça 1:2

Qollar: Borini, 67 – Tiam, 19. Valensia, 53.

14 fevral

Konyaspor – Dənizlispor 2:0

Qollar: A.Bardakçı, 52. Sekidika, 80.

Göztəpə – Başakşəhər 2:1

Qollar: S.Aydoğdu, 24. Jül, 53-pen – D.Türüç, 59.

Hatayspor – Alanyaspor 0:0

Qalatasaray – Kasımpaşa 2:1

Qollar: K.Aktürkoğlu, 9. M.Məhəmməd, 89-pen – Telin, 51.

15 fevral

Gənclərbirliyi – Beşiktaş 0:3

Qollar: Gezzal, 4. C.Tosun, 89; 90+3.

Antalyaspor – Yeni Malatyaspor 1:1

Qollar: Orgill, 6 – Orgill, 12-öz qapısına.

