Rusiya daha bir diplomatı deportasiya etdi

Rəsmi Moskva estoniyalı diplomatı ölkədən deportasiya edib.

Metbuat.az Rusiya KİV-nə isitnadən xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova deyib. Onun sözlərinə görə, ölkəsi bu addımı Tallinin Rusiya səfirliyinin əməkdaşını “persona non qrata” elan etməsinə cavab olaraq atıb.

“Bu yaxınlarda and içən Estoniyanın yeni hökuməti, bəlkə də bu şəkildə Vaşinqton və Brüsseldəki kuratorlarına sədaqət göstərməyə qərar verərək, Rusiyanın Estoniyadakı səfirliyinin diplomatını əsassız olaraq “persona non qrata” elan etdi”, - deyə Rusiyanın XİN nümayəndəsi bildirib.

Onun sözlərinə görə, həmin diplomat Moskva və Tallinin əməkdaşlıq etdiyi sahələrdə - təhsil və mədəniyyət sahəsində fəaliyyət göstərirdi.

Xatırladaq ki, fevralın əvvəlində Rusiya İsveç, Almaniya və Polşanın diplomatlarını qanunsuz aksiyalarda iştirak etdiklərinə görə ölkədən göndərmişdi. Buna cavab olaraq Berlin, Varşava və Stokholm da rusiyalı diplomatları deportasiya etmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.