Bakıda məcburi köçkünlərin binasında yanğın oldu

Bakı şəhərinin Nizami rayonunda məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı binada yanğın olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, ikimərtəbəli binanın birinci mərtəbəsində ümumi sahəsi 45 kvadrat metr olan otaqda ev əşyaları 8 kvadrat metr sahədə yanıb.

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən həyata tədbirlər nəticəsində yanğının yayılmasının qarşısı alınıb.

Otaqlar yanğından mühafizə olunub. Yanğın söndürülüb.

