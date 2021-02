“Neftçi” son dəqiqə qolu ilə qalib gəldi

Futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında 16-cı tura yekun vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, turun son oyun günündə iki görüş keçirilib.



“Keşlə” öz meydanında “Zirə” ilə heç-heçə edib. “Neftçi” isə “Qəbələ”ni son dəqiqə qolu ilə məğlub edərək liderliyini möhkəmləndirib.



“Neftçi” – “Qəbələ” - 1:0

Qol: Emin Mahmudov, 90+4

Hakimlər: İnqilab Məmmədov, Pərvin Talıbov, Nahid Əliyev, Səbuhi Bayramov.

Bakı - “Bakcell Arena”



“Keşlə” – “Zirə” - 2:2

Qollar: Klesio Bauk, 17 (0:1). Nicat Qurbanov, 19 (1:1) Sadio Tounkara, 21 (2:1), Davit Volkov, 73

Qırmızı vərəqə: Dimitrios Çantakias, 60

Hakimlər: Elçin Məsiyev, Cavanşir Yusifov, Kamran Bayramov, Tural Qurbanov.

Bakı - “ASK Arena”





