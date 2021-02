Klarnet ifaçısı Hüseyn Məhəmmədoğluna ağır itki üz verib.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən bildirir ki, musiqiçinin anası Sidiqə xanım dünyasını dəyişib. Mərhum uzun müddətdir xəstəlikdən əziyyət çəkirdi.

Qeyd edək ki, Hüseyn dəfələrlə anasının səhhətində ciddi problem olduğunu, onun yeriyə bilmədiyini deyib.

