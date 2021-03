“Fənərbaxça” “Trabzonspor”u məğlub edib

Futbol üzrə Türkiyə Super Liqasında 27-ci tura yekun vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, turun son matçında "Fənərbaxça" klubu səfərdə "Trabzonspor"un qonağı olub. Gərgin idman mübarizəsi şəraitində keçən görüş İstanbul təmsilçisinin 1:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.



Bu qələbə sayəsində xallarının sayını 54-ə yüksəldən "Fənərbaxça" turnir cədvəlinin 3-cü pilləsində qərarlaşıb, "Trabzonspor" isə 48 xalla 4-cü sıradadır.



Qeyd edək ki, turnir cədvəlinə 57 xalla "Qalatasaray" liderlik edir, "Beşiktaş" isə 54 xalla 2-cidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.