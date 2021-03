Türkiyəli müğənni Lara saçını sığortaladacaq.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə ifaçı özü məlumat verib.

Bu günə qədər saçını sabunla yuyan ifaçı,saçlarına qulluqda heç bir süni maddələrdən istifadə etmədiyini bildirib.

Saçına qaynaq etmədiyi üçün xoşbəxt olduğunu deyən Lara onları daha da uzatmağı düşünür.

Sənətçi saçlarını 500 min lirəyə (114 min manat) sığortaladacağını açıqlayıb. O, hazırda bir çox qurumlarla bu məsələ ilə bağlı görüşdüyünü dilə gətirib.

