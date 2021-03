Həbsdən yeni çıxmış tanınmış iş adamı Mübariz Mənsimov azərbaycanlılara səslənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Mənsimov ona dəstək olan hər kəsə öz təşəkkürünü bildirib.

Qeyd edək ki, azərbaycanlı iş adamı 5 il müddətinə ev həbsi şərtilə azadlığa buraxılıb.

