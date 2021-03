Simeone “Atletiko”da rekorda imza atdı

Futbol üzrə İspaniya La Liqasının 18-ci turundan təxirə salınmış “Atletik”lə oyun (2:1) “Atletiko”nun baş məşqçisi Dieqo Simeone üçün əlamətdar olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, argentinalı mütəxəssis Madrid təmsilçisinin sükanı arxasında 309-cu qələbəsini qazanıb.

O, bu göstərici ilə klub tarixində yeni rekord müəyyənləşdirib. Simeone 309 qələbəni 514 oyunda əldə edib. Qalan oyunların 121-i heç-heçə bitibsə, 84-ü məğlubiyyətlə başa çatıb.

“Atletiko”nun əvvəlki rekordçusu Luis Araqones idi. O, bu komandanı çalışdırdığı dönəmdə 612 matçda 308 qələbə sevinci yaşamışdı.

Simeone 2011-ci ilin dekabrından “Atletiko”ya rəhbərlik edir. Onun rəhbərlik etdiyi kollektiv bu mövsüm La Liqada topladığı 62 xalla turnir cədvəlinin vahid lideridir.(qafqazinfo)

