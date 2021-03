ABŞ prezidenti Co Bayden bütün amerikalıların may ayının 1-nə qədər peyvənd olunacağını açıqlayıb.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, o bildirib ki, rəsmi dairələr peyvənd prosesinin sürətlə aparılması üçün səylərini artıracaq. Dövlət başçısının sözlərinə görə, yaxın günlərdə ölkə miqyasında daha 20 min peyvənd mərkəzinin yaradılması nəzərdə tutulub. Daha 4 min həkim prosesə cəlb ediləcək.

Bayden iyul ayından etibarən karantin qaydalarının yumşaldılacağını qeyd edib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.