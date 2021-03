Məşhur müğənni Nigar Camal sosial media hesabında paylaşım edib.

Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki, müğənni şəxsi "Instagram" hesabında yeni fotosunu paylaşaraq " Ulu nənəm 1910 il Çəmbərəkənd - kim deyə bilər o harda yerləşirdi?" deyə qeyd edib.

Paylaşımın rəy bölməsində izləyicilərinin yazdığı zarafata cavab olaraq "Şam tutan qız" sözlərini yazıb.

Həmin fotoları təqdim edirik.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.