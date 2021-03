"Baktelekom” MMC-yə yeni təyinat olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar naziri Rəşad Nəbiyev əmr imzalayıb.

Əmrə əsasən, Aysel Soltanova "Baktelekom” MMC-nin baş direktorunun müavini təyin edilib.

O, martın 1-dən etibarən yeni vəzifəsinin icrasına başlayıb.

Qeyd edək ki, A.Soltanova bu təyinata qədər "Azərkosmos” ASC-nin Marketinq Departamentinin rəhbəri vəzifəsində çalışıb. (Report)

