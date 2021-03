SON DƏQİQƏ! Prezident əfv sərəncamı imzaladı – SİYAHI

Prezident İlham Əliyev "Məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əfv olunması haqqında" sərəncam imzalayıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncamda deyilir: 1. Azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilmiş aşağıdakı şəxslər cəzanın çəkilməmiş hissəsindən azad edilsinlər: 1.1. Abbaslı Mirtural Qələm oğlu, 1995-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 20 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.2. Abbasov Amil Fərrux oğlu, 1966-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 3 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.3. Abbasov Bəxtiyar Dağbəyi oğlu, 1988-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2012-ci il 17 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.4. Abbasov Cavid Fərhad oğlu, 1980-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Qaradağ Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 24 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.5. Abbasov Elçin Unutmaz oğlu, 1989-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 6 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.6. Abbasov İlqar Abbas oğlu, 1975-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 14 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.7. Abbasov Rüfət Arzuman oğlu, 1993-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə şəhəri Kəpəz Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 15 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.8. Abbasov Şahin Nəsib oğlu, 1972-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsinin 2016-cı il 13 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.9. Abdollahı Ahmad Akbar, 1987-ci ildə anadan olmuş, İran İslam Respublikasının vətəndaşı, Biləsuvar Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 13 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.10. Abduləliyev Şamil Adil oğlu, 1985-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 25 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.11. Abdullayev Amin Vahid oğlu, 1976-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 12 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.12. Abdullayev Bəhruz Afqan oğlu, 1981-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Kürdəmir Rayon Məhkəməsinin 2016-cı il 24 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.13. Abdullayev Böyükağa Abdulla oğlu, 1966-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2012-ci il 7 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.14. Abdullayev Elvin Oqtay oğlu, 1987-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Rusiya Federasiyası Moskva şəhəri Meşansk Rayon Məhkəməsinin 2013-cü il 20 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.15. Abdullayev Eyvaz Əmraslan oğlu, 1991-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 18 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.16. Abdullayev İntiqam Məzahir oğlu, 1980-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 7 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.17. Abdullayev Mahir Qüdrət oğlu, 1971-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2019-cu il 15 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.18. Abdullayev Vüsal Məhərrəməli oğlu, 1995-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 25 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.19. Abdullayeva Anaqız Misir qızı, 1958-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 21 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.20. Abdurəhmanov Ceyhun Şahin oğlu, 1991-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Tovuz Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 21 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.21. Abıyev Ayat Fəxrəddin oğlu, 1988-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 12 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.22. Abıyev Rasim Abı oğlu, 1956-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 21 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.23. Abuşov Emin Mirzə oğlu, 1980-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 20 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.24. Ağamalıyev Yolağa Rizab oğlu, 1963-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 16 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.25. Ağarzayev Anar Şahin oğlu, 1992-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Salyan Rayon Məhkəməsinin 2016-cı il 5 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.26. Ağasıyev Azad Ağası oğlu, 1984-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 7 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.27. Ağayev Elmar Ağaqulu oğlu, 1979-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 12 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.28. Ağayev Elşən Mədət oğlu, 1971-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 18 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.29. Ağayev Əli Sabir oğlu, 1966-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 20 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.30. Ağayev Niyazi Muxtar oğlu, 1958-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 2 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.31. Ağayev Sahib Qabil oğlu, 1980-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 29 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.32. Ağayev Seyran Cavanşir oğlu, 1979-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Nizami Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 24 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.33. Ağayev Surac Valeh oğlu, 1974-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Cəlilabad Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 19 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.34. Ağayev Vüqar Asif oğlu, 1971-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Səbail Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 13 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.35. Ağayev Yusif Yaşar oğlu, 1991-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Astara Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 10 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.36. Axundov Elgün Ənvər oğlu, 1983-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 28 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.37. Axundzadə Rufulla Höccət oğlu, 1955-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2011-ci il 7 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.38. Aqaev Rustam Maxiroviç, 1998-ci ildə anadan olmuş, Rusiya Federasiyasının vətəndaşı, Ucar Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 17 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.39. Alavi Seyyed Ali Seyyed Ghadir, 1977-ci ildə anadan olmuş, İran İslam Respublikasının vətəndaşı, Astara Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 12 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.40. Alxaslı Ülvi Rasim oğlu, 1993-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 25 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.41. Ali Abid Ahmad Bashir, 1986-cı ildə anadan olmuş, Pakistan İslam Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 27 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.42. Alimli Rauf Mixəddin oğlu, 1963-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 26 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.43. Alış Vüsal Nadir oğlu, 1984-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 28 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.44. Alışanov Fərid Tərlan oğlu, 1998-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 27 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.45. Alıyev Vahid Rəftar oğlu, 1990-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2019-cu il 23 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.46. Allahverdiyev Elvin Nəriman oğlu, 1985-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2019-cu il 1 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.47. Allahverdiyev Faiq Arif oğlu, 1969-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 6 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.48. Allahverdiyev Fərid Həsrət oğlu, 1991-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 4 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.49. Allahverdiyev Fuad Telman oğlu, 1996-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 17 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.50. Allahverdiyev Mayis Hüseynxan oğlu, 1985-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 21 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.51. Andriaşvili Caba Tristanoviç, 1977-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Qax Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 27 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.52. Arcevanidze Levani, 1993-cü ildə anadan olmuş, Gürcüstan vətəndaşı, Qazax Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 11 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.53. Aslanov Elşən Əli oğlu, 1993-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 22 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.54. Atakişiyev Anar Atabala oğlu, 1979-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 3 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.55. Atakişiyev Zahid Gülağa oğlu, 1993-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 7 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.56. Atayev Əkrəm Murad oğlu, 1957-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Balakən Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 17 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.57. Babaşov Qurban Qəzi oğlu, 1958-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Sabirabad Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 17 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.58. Babayev Ayaz Əjdər oğlu, 1974-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 18 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.59. Babayev Dəyanət Nürəddin oğlu, 1988-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 4 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.60. Babayev Faiq Vaqif oğlu, 1972-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 16 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.61. Babayev Rasim Allahverdi oğlu, 1993-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 15 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.62. Babayev Səxavət Maarif oğlu, 1985-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 22 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.63. Babayev Tural Bəxtiyar oğlu, 1993-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 25 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.64. Bağırzadə Şəhriyar Nizami oğlu, 1994-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şamaxı Rayon Məhkəməsinin 2016-cı il 5 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.65. Bağışova Alena Fazil qızı, 1997-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 3 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.66. Baxışlı Orxan Rafiq oğlu, 1995-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 18 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.67. Baxışov Nicat İntiqam oğlu, 1990-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 29 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.68. Baxışov Nurəddin Bahaddin oğlu, 1983-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 25 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.69. Balayev Fərhad Nəsrəddin oğlu, 1984-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 25 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.70. Baradaran Navıd Karım, 1988-ci ildə anadan olmuş, İran İslam Respublikasının vətəndaşı, Biləsuvar Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 14 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.71. Bayadov Fərid Şəmşir oğlu, 1993-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 11 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.72. Bayramov Kamil Mehtiqulu oğlu, 1988-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Hərbi Məhkəməsinin 2015-ci il 6 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.73. Bayramov Nahid İlham oğlu, 1994-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Tərtər Hərbi Məhkəməsinin 2017-ci il 5 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.74. Bayramov Namiq Dilqəm oğlu, 1991-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Tovuz Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 13 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.75. Behbudov Elburus Abbas oğlu, 1961-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 28 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.76. Bəhrəmov Tahir Səfər oğlu, 1958-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Xəzər Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 2 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.77. Bəkirov Bəkir Şubay oğlu, 1984-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Apellyasiya Məhkəməsinin 2021-ci il 10 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.78. Bəkirov Oruc Vahid oğlu, 1997-ci ildə anadan olmuş, Rusiya Federasiyasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 3 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.79. Bəşirli Bəhruz Rafiq oğlu, 1994-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Qəbələ Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 8 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.80. Bəşirov Əsəd Novruz oğlu, 1992-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 2 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.81. Bəylərov Fəxrəddin Fəxrəddin oğlu, 1992-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 26 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.82. Bəyverdiyev Elşad Yunus oğlu, 1980-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 3 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.83. Binyətov Bəhram Elşən oğlu, 2000-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 24 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.84. Budaqov Vüqar Akif oğlu, 1989-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin 2015-ci il 24 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.85. Bünyətov Fərman İsa oğlu, 1988-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 30 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.86. Cabbarov Cabbar Möhübbət oğlu, 1957-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, İmişli Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 8 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.87. Cabbarov Kənan Kamran oğlu, 1997-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Sumqayıt Şəhər Məhkəməsinin 2017-ci il 31 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.88. Cabrayılov Elçin Mehrabə oğlu, 1968-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 3 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.89. Camalov Nazim Rəşid oğlu, 1984-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 29 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.90. Cavadov Orxan Mübariz oğlu, 1989-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə şəhəri Kəpəz Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 30 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.91. Cəbrayılzadə Tural Əli oğlu, 1994-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Səbail Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 23 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.92. Cəfərxanov Heydər Əyyub oğlu, 1955-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 30 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.93. Cəfərov Qalib Xəlil oğlu, 1974-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 4 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.94. Cəfərova Dünya Şahmar qızı, 1975-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 2 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.95. Cümşüdov Rais Mübariz oğlu, 1989-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 3 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.96. Çələbiyev Adil Niyazi oğlu, 1957-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 6 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.97. Dadaşov Rusif Yusif oğlu, 1990-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 26 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.98. Deniz Günel Arif qızı, 1987-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Xəzər Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 16 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.99. Dünyamalıyev Elməddin Bayram oğlu, 1995-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 5 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.100. Dünyamalızadə Babək Rafiq oğlu, 1998-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 2 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.101. Eminov Anar Azər oğlu, 1993-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin 2014-cü il 25 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.102. Eminov Valeh Pənah oğlu, 1990-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 26 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.103. Eshrati Seyed Alireza Seyed Yadollah, 1965-ci ildə anadan olmuş, İran İslam Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Suraxanı Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 19 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.104. Eyvazlı Sərxan Oruc oğlu, 1994-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 29 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.105. Eyvazov Cavanşir Şamo oğlu, 1987-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 26 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.106. Eyvazov Ehtibar Cütçü oğlu, 1963-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 14 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.107. Əbilov İlqar Rizaxan oğlu, 1979-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 6 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.108. Əhmədov Əhməd Gülməmməd oğlu, 1992-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 8 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.109. Əhmədov Fidail Yolçu oğlu, 1979-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 3 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.110. Əhmədov Mehdi Fəxrəddin oğlu, 1967-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 9 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.111. Əhmədov Orxan Nəriman oğlu, 1996-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 14 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.112. Əhmədov Rövşən Məqsəd oğlu, 1973-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Yasamal Rayon Məhkəməsinin 2016-cı il 21 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.113. Əhmədov Süleyman Sabir oğlu, 1989-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Zərdab Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 27 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.114. Əhmədov Şamxal Rasim oğlu, 1983-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 15 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.115. Ələkbərov Vahid Ramiz oğlu, 1989-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Xəzər Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 19 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.116. Ələkbərzadə Əli Ələsgər oğlu, 1991-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Suraxanı Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 16 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.117. Əlicanov Kamran Əliməmməd oğlu, 1977-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 10 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.118. Əlişli Rəhim Məzahir oğlu, 1992-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bərdə Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 6 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.119. Əliyev Adil Murad oğlu, 1976-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Beyləqan Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 30 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.120. Əliyev Amin Cavanşir oğlu, 1984-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsinin 2016-cı il 26 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.121. Əliyev Anar Yusif oğlu, 1990-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsinin 2016-cı il 3 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.122. Əliyev Cabir Sabir oğlu, 1975-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 6 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.123. Əliyev Elmin Qamət oğlu, 1995-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 5 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.124. Əliyev Elnur Elşad oğlu, 1984-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 7 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.125. Əliyev Elvin Nadir oğlu, 1989-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Sumqayıt Şəhər Məhkəməsinin 2017-ci il 28 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.126. Əliyev Əlifağa Əli oğlu, 1958-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 3 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.127. Əliyev Əmirəli İsmayıl oğlu, 1959-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 28 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.128. Əliyev Fikrət Yusif oğlu, 1972-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 10 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.129. Əliyev İlkin Gülağa oğlu, 1983-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 29 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.130. Əliyev İlqar Qəhrəman oğlu, 1983-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 10 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.131. Əliyev Malik Tahir oğlu, 1989-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Tərtər Hərbi Məhkəməsinin 2018-ci il 16 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.132. Əliyev Məhəbbət Mehmandar oğlu, 1996-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 1 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.133. Əliyev Müşfiq Əliqardaş oğlu, 1975-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 6 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.134. Əliyev Nəbi Məhəmməd oğlu, 1970-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Füzuli Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 31 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.135. Əliyev Orxan Elxan oğlu, 1998-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2019-cu il 24 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.136. Əliyev Rafiq Sozalı oğlu, 1963-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Yasamal Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 7 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.137. Əliyev Rüstəm Əbdülxalıq oğlu, 1961-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Xəzər Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 27 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.138. Əliyev Tahir Balaxan oğlu, 1958-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Hacıqabul Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 28 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.139. Əliyev Yaşar Mamed oğlu, 1971-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 22 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.140. Əlizadə Cavad Məmmədəli oğlu, 1996-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 22 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.141. Əlizadə Elvin Natiq oğlu, 1992-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 9 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.142. Əmirov Anar Səyyaf oğlu, 1979-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 7 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.143. Əmirov Mahir Dostməmməd oğlu, 1985-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Xəzər Rayon Məhkəməsinin 2019-cu il 14 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.144. Əmirov Nurlan Mehrab oğlu, 1999-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Hərbi Məhkəməsinin 2019-cu il 4 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.145. Əmrahov Habil Rəhim oğlu, 1956-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 30 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.146. Əsədov Elnur Famil oğlu, 1985-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 24 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.147. Əsədov Fəqani Fədai oğlu, 1986-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 20 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.148. Əsədov Xosrov Muğan oğlu, 1973-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Ağcabədi Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 8 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.149. Əsədov Kamran Şakir oğlu, 1994-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə şəhəri Kəpəz Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 1 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.150. Əsədov Səbuhi Fəxrəddin oğlu, 1984-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 4 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.151. Əsədov Zamiq Məmməd oğlu, 1982-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Zərdab Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 17 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.152. Əsgərov Bəxtiyar Firiddun oğlu, 1959-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 8 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.153. Əsgərov Emin Oqtay oğlu, 1987-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 17 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.154. Əsgərov Rəşad Fuad oğlu, 1996-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 19 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.155. Əskərov Bəhruz Rahib oğlu, 1987-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 25 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.156. Əzimov İsabala Sarbala oğlu, 1958-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 3 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.157. Əzizli Vasif Zeynal oğlu, 1992-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 1 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.158. Fərhadov Mövlam Qəzənfər oğlu, 1962-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Göyçay Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 29 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.159. Fərhadov Nurlan Xeyrulla oğlu, 1988-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 14 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.160. Fərhadov Ramil Ələsgər oğlu, 1977-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 27 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.161. Fikrət Balakişi oğlu, 1957-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 24 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.162. Gözəlov Elvin Məmmədağa oğlu, 1992-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Nizami Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 17 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.163. Guseinov Shirvan Akif oğlu, 1987-ci ildə anadan olmuş, Gürcüstan vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 3 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.164. Hacımetov Eliset Hacımetoviç, 1961-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 30 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.165. Hacıyev Hacı Valeh oğlu, 1979-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Ağcabədi Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 6 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.166. Hacıyev Xəyal Mütəllim oğlu, 1991-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 30 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.167. Hacıyev Məhəmməd Meydan oğlu, 1962-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 12 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.168. Hacıyev Muxlis Oktay oğlu, 1972-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Ağdaş Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 25 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.169. Hacıyev Mübariz Bayram oğlu, 1970-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Qaradağ Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 7 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.170. Hacıyev Zahid Babaş oğlu, 1987-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 8 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.171. Hasilov Orxan Vaqif oğlu, 1991-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 5 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.172. Heybətov Ağamirzə Zahid oğlu, 1966-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 22 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.173. Heydərli Hüseyn Həsən oğlu, 1997-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Tərtər Hərbi Məhkəməsinin 2017-ci il 6 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.174. Heydərov Vüsal Aydın oğlu, 1986-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Qaradağ Rayon Məhkəməsinin 2016-cı il 11 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.175. Həmidov Seymur Fizuli oğlu, 1990-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 15 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.176. Həmzəyev Sadir İlyas oğlu, 1989-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 29 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.177. Həsənli Rahil Rafiq oğlu, 1997-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Xəzər Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 13 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.178. Həsənov Aqil Məhəmməd oğlu, 1978-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəmkir Rayon Məhkəməsinin 2019-cu il 25 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.179. Həsənov Babək Qəzənfər oğlu, 1973-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2019-cu il 27 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.180. Həsənov Elxan Əkrəm oğlu, 1991-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2019-cu il 14 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.181. Həsənov Elman Əli oğlu, 1978-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şərur Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 31 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.182. Həsənov Əli Zakir oğlu, 1987-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 10 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.183. Həsənov Fəqan Əlisa oğlu, 1982-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 13 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.184. Həsənov Həsən Canəli oğlu, 1975-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 25 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.185. Həsənov Mirdamət Böyükbəy oğlu, 1989-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 11 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.186. Həsənov Şüriyyə Həsən oğlu, 1968-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 9 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.187. Həsənov Teymur Hümmət oğlu, 1981-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Sumqayıt Şəhər Məhkəməsinin 2016-cı il 13 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.188. Həsənov Vaqif Firidun oğlu, 1992-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Xəzər Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 12 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.189. Həsənzadə Ramin İsabala oğlu, 1981-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 2 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.190. Həşimov Elnar İqrar oğlu, 1977-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 30 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.191. Həşimov Əzizəli Yağub oğlu, 1961-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Masallı Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 11 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.192. Həziyev Əzim Əkbər oğlu, 1966-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Ağcabədi Rayon Məhkəməsinin 2016-cı il 1 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.193. Hümbətov Arzu Qüdrət oğlu, 1981-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2011-ci il 7 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.194. Hüseyinov Vüsal İslam oğlu, 1981-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2019-cu il 1 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.195. Hüseynov Aslan Balağa oğlu, 1967-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 19 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.196. Hüseynov Ceyhun Sabir oğlu, 1979-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 26 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.197. Hüseynov Hüseynrza İslam oğlu, 1995-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsinin 2016-cı il 28 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.198. Hüseynov İsmayıl Camal oğlu, 1993-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 15 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.199. Hüseynov Kamran Qurban oğlu, 1985-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 13 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.200. Hüseynov Mahir Arif oğlu, 1988-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 18 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.201. Hüseynov Nicat Qulu oğlu, 1996-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2019-cu il 17 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.202. Hüseynov Rahib Şahlar oğlu, 1986-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 29 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.203. Hüseynov Rəfi Ələddin oğlu, 1989-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 4 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.204. Hüseynov Ruslan İsa oğlu, 1995-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Füzuli Hərbi Məhkəməsinin 2018-ci il 21 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.205. Hüseynov Zöhrab Şeydabəy oğlu, 1957-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Xəzər Rayon Məhkəməsinin 2016-cı il 7 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.206. Hüseynova Sevinc Məhərrəm qızı, 1966-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 18 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.207. Xalıqov Məmmədvəli Sübhan oğlu, 1992-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin 2011-ci il 6 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.208. Xəlfəyev Rüfət Firuz oğlu, 1981-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Rusiya Federasiyası Samara vilayətinin Çapayevsk Şəhər Məhkəməsinin 2013-cü il 24 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.209. Xəlilov Nizami Paşa oğlu, 1989-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 6 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.210. Xudaverdiyev İbrahim Məmməd oğlu, 1960-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 25 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.211. Xudaverdiyev Rəhman Şahnəzər oğlu, 1976-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 20 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.212. Xudiyev Aydın Fikrətoviç, 1960-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 18 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.213. Xudiyev Rafiq Yusif oğlu, 1985-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 20 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.214. Xudiyev Vüqar Mənsur oğlu, 1981-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2019-cu il 1 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.215. İbadova Fəxriyyə Fərhad qızı, 1985-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 2 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.216. İbrahimli İradə Asim qızı, 1989-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 20 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.217. İbrahimov Azər Şaban oğlu, 1987-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin 2014-cü il 18 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.218. İbrahimov Bəhruz Amil oğlu, 1995-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 9 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.219. İbrahimov Çingiz Rəsul oğlu, 1983-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Hərbi Məhkəməsinin 2016-cı il 1 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.220. İbrahimov Elgün Mahir oğlu, 1984-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 20 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.221. İbrahimov İnqilab Saleh oğlu, 1990-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Sumqayıt Şəhər Məhkəməsinin 2016-cı il 10 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.222. İbrahimov İsa Tofiq oğlu, 1989-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 28 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.223. İbrahimov Mübariz Eyyub oğlu, 1979-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 6 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.224. İbrahimov Ramil Sahib oğlu, 1983-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 27 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.225. İbrahimov Şahin Ələkbər oğlu, 1972-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2019-cu il 29 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.226. İbrahimov Vaqif Məhəmməd oğlu, 1971-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 16 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.227. İbrahimova Gülnarə Əkbər qızı, 1974-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 6 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.228. İmanlı Məhəmməd Ramiz oğlu, 1992-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsinin 2020-ci il 1 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.229. İsayev Əlifağa Həsənağa oğlu, 1958-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 12 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.230. İsgəndərli Nahid İzayət oğlu, 1996-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Hərbi Məhkəməsinin 2017-ci il 19 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.231. İsgəndərov Elxan Sayadulla oğlu, 1983-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 11 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.232. İsgəndərov Vasib Səyyad oğlu, 1970-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 18 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.233. İskəndərov Ehtibar Ramiz oğlu, 1972-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 23 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.234. İsmayıllı Elçin Səməd oğlu, 1978-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 18 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.235. İsmayılov Aqil Azər oğlu, 1995-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 25 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.236. İsmayılov Anar Bəxtiyar oğlu, 1984-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Abşeron Rayon Məhkəməsinin 2016-cı il 22 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.237. İsmayılov Elman Vahir oğlu, 1992-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 31 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.238. İsmayılov Etibar Rasim oğlu, 1963-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 25 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.239. İsmayılov Əfsər Qəzənfər oğlu, 1973-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 9 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.240. İsmayılov Müşfiq Ağəli oğlu, 1971-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 4 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.241. İsmayılov Nicat Fərhad oğlu, 1986-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 28 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.242. İsmayılov Ramal Ramiz oğlu, 1994-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Nizami Rayon Məhkəməsinin 2020-ci il 28 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.243. İsmayılov Vüqar Tahir oğlu, 1991-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsinin 2019-cu il 7 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.244. İsrafilov Samir Yanvar oğlu, 1986-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2012-ci il 7 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.245. Kabıyev Ruslan Temraz oğlu, 1990-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Ağstafa Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 14 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.246. Kalayev Elçin Telman oğlu, 1969-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2019-cu il 3 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.247. Kamilov Rauf Seyid Kamil oğlu, 1979-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 16 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.248. Kazak Ahmad Saburan, 1984-cü ildə anadan olmuş, Qazaxıstan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 16 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.249. Kazımov Mehman Rəsul oğlu, 1992-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 2 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.250. Keshavarz Mohammad Alıakbar, 1979-cu ildə anadan olmuş, İran İslam Respublikasının vətəndaşı, Biləsuvar Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 12 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.251. Kərimov Elnur Qərib oğlu, 1977-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə Azərbaycan Respublikası Məhkəməsinin 2010-cu il 1 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.252. Kərimov Mənsur Əliheydər oğlu, 1984-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Nizami Rayon Məhkəməsinin 2019-cu il 17 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.253. Kərimov Ramil Ağaşah oğlu, 1981-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 28 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.254. Kərimov Ramil Tofiq oğlu, 1989-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2019-cu il 28 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.255. Kərimov Ramiz İsmayıl oğlu, 1956-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 22 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.256. Kərimov Turan İlqar oğlu, 1991-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 16 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.257. Kobka Vadim İvanoviç, 1971-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 16 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.258. Qafarov Kəmaləddin Ənvər oğlu, 1965-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 5 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.259. Qaracayev Çingiz Möylə oğlu, 1987-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Quba Rayon Məhkəməsinin 2016-cı il 12 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.260. Qaragözov Mikayıl Əli oğlu, 1983-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Yasamal Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 19 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.261. Qarayev Şahin Zülfəli oğlu, 1979-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 30 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.262. Qasımov Ceyhun Əsgər oğlu, 1979-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 2 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.263. Qasımov Faiq Vəli oğlu, 1964-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 10 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.264. Qasımov Nadir Ataməli oğlu, 1959-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Abşeron Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 7 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.265. Qasımzadə Bilal Araz oğlu, 1997-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Tərtər Hərbi Məhkəməsinin 2017-ci il 6 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.266. Qədəşov Natiq Nemət oğlu, 1989-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 7 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.267. Qədirov Hümmət Mustafa oğlu, 1959-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 23 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.268. Qədməliyev Rəşad Şəadət oğlu, 1992-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 15 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.269. Qəhramanov Nahid Nəsib oğlu, 1979-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 28 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.270. Qəhrəmanlı Orxan Daməd oğlu, 1996-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 1 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.271. Qənbərova Nuranə Nazim qızı, 1992-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 31 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.272. Qubatov Famil Rəfail oğlu, 1991-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Xəzər Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 28 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.273. Quliyev Abbas Əbdülrəhman oğlu, 1995-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 25 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.274. Quliyev Abuzər Tapdıq oğlu, 1973-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Suraxanı Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 25 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.275. Quliyev Eldəniz Sakit oğlu, 1984-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 1 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.276. Quliyev Elnur Adil oğlu, 1987-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Tərtər Hərbi Məhkəməsinin 2017-ci il 8 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.277. Quliyev Mehman Əbülfəz oğlu, 1982-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 6 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.278. Quliyev Rəşad Əli oğlu, 1982-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Qaradağ Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 13 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.279. Quliyev Şahin Sabir oğlu, 1987-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2011-ci il 16 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.280. Quliyev Təbriz Çingiz oğlu, 1993-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 13 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.281. Quliyev Vüqar Vaqif oğlu, 1993-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 6 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.282. Quliyev Zaur Rahib oğlu, 1984-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 23 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.283. Quliyeva Svetlana Fyodorovna, 1959-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 22 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.284. Quluyev Şəmsi İsrayıl oğlu, 1991-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsinin 2016-cı il 8 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.285. Qurbanbəyov Beniamin Çingiz oğlu, 1984-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 11 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.286. Qurbanəliyev Səyyar Salamoviç, 1992-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 21 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.287. Qurbanov Qəhrəman Bəhmən oğlu, 1975-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 3 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.288. Qurbanov Təngiz Əzizağa oğlu, 1978-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 26 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.289. Qurbanov Vüsal Veysəl oğlu, 1988-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 2 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.290. Mahmudov Elvin Hilal oğlu, 1999-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 22 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.291. Mahmudov Əli Nadir oğlu, 1976-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 26 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.292. Maxrova Yelena Vyaçeslavovna, 1974-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 22 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.293. Makarov Aleksey Qennadyeviç, 1979-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 23 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.294. Maqsudov Vasif Vahid oğlu, 1985-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 7 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.295. Malıyev Rusif Amil oğlu, 1987-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 7 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.296. Mayılov Elmar Elman oğlu, 1994-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2019-cu il 25 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.297. Mehdiyev Bəxtiyar Məmmədiyə oğlu, 1982-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 20 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.298. Mehdiyev Elşad Fəxrəddin oğlu, 1981-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Yasamal Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 13 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.299. Mehdiyev Şahid Səməd oğlu, 1985-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 13 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.300. Mehdiyev Taleh Mahir oğlu, 1997-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Hərbi Məhkəməsinin 2016-cı il 20 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.301. Mehtiyev Elbrus Səfər oğlu, 1972-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Ağstafa Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 21 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.302. Məhərrəmov Araz Həmid oğlu, 1971-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 9 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.303. Məhərrəmov Azər Mayıl oğlu, 1983-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 25 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.304. Məhərrəmov Cəlal Qorxmaz oğlu, 1993-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 21 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.305. Məhərrəmov Feliks Qərib oğlu, 1986-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 3 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.306. Məhərrəmov Ramin Binyət oğlu, 1984-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Daşkəsən Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 26 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.307. Məmmədquliyev Ziya Bəxtiyar oğlu, 1986-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2012-ci il 7 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.308. Məmmədli Ülvi Novruz oğlu, 1992-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 4 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.309. Məmmədov Aqil Əlican oğlu, 1987-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 20 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.310. Məmmədov Bəhman Musa oğlu, 1980-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 25 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.311. Məmmədov Cavanşir Oruc oğlu, 1972-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Nizami Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 25 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.312. Məmmədov Cəfər Nəriman oğlu, 1991-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 27 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.313. Məmmədov Elgiz Əhməd oğlu, 1965-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 14 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.314. Məmmədov Elnur Rəhman oğlu, 1979-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 30 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.315. Məmmədov Elnur Səxavət oğlu, 1984-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 28 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.316. Məmmədov Elnur Tofiq oğlu, 1980-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 14 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.317. Məmmədov Əfqan Nizami oğlu, 1995-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə şəhəri Nizami Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 6 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.318. Məmmədov Əvəz Xalid oğlu, 1987-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Quba Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 13 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.319. Məmmədov Əzizbala Hənifə oğlu, 1990-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Abşeron Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 5 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.320. Məmmədov Hüseyn Nəriman oğlu, 1980-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Beyləqan Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 2 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.321. Məmmədov İdris Malik oğlu, 1988-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Xəzər Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 25 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.322. Məmmədov İlqar Əli oğlu, 1968-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Füzuli Rayon Məhkəməsinin 2019-cu il 3 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.323. Məmmədov İlqar Hüseyn oğlu, 1963-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 12 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.324. Məmmədov Mehdi Abid oğlu, 1979-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Masallı Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 15 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.325. Məmmədov Mehman Sudef oğlu, 1980-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 6 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.326. Məmmədov Misal Abdülhüseyn oğlu, 1980-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 20 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.327. Məmmədov Murad Elxan oğlu, 1995-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şabran Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 17 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.328. Məmmədov Natiq Museyib oğlu, 1984-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 2 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.329. Məmmədov Nizami Kamal oğlu, 1980-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 9 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.330. Məmmədov Nurəddin Qinyaz oğlu, 1977-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2012-ci il 12 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.331. Məmmədov Paşa Bayram oğlu, 1960-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 11 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.332. Məmmədov Pirqələm Mirzəməmməd oğlu, 1960-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2012-ci il 15 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.333. Məmmədov Rafət Özbək oğlu, 1997-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 15 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.334. Məmmədov Raquf Elman oğlu, 1984-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 15 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.335. Məmmədov Sabir İsmayıl oğlu, 1986-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə şəhəri Kəpəz Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 15 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.336. Məmmədov Sərdar Muxtar oğlu, 1968-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Astara Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 27 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.337. Məmmədov Suliddin Suliddin oğlu, 1992-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəmkir Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 2 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.338. Məmmədov Şamxal Şiraslan oğlu, 1989-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 28 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.339. Məmmədov Taleh Mübariz oğlu, 1990-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 7 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.340. Məmmədov Tofiq Talıb oğlu, 1955-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Tovuz Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 7 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.341. Məmmədov Zabit Abid oğlu, 1979-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Xəzər Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 17 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.342. Məmmədova Fatma Həzrətqulu qızı, 1958-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Astara Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 6 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.343. Mənafov Niyətəli Bəfa oğlu, 1990-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 3 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.344. Məstanov Məhəmməd Məmmədağa oğlu, 1984-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 12 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.345. Michel Raphael Kamo Nguekouen, 1989-cu ildə anadan olmuş, Kamerun Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 8 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.346. Mikayılov Kamal Aslan oğlu, 1986-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 25 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.347. Miriyev Pərvin Məhəbbət oğlu, 1984-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 13 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.348. Mirzəyev Cəbrayıl Əsədulla oğlu, 1968-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə Azərbaycan Respublikası Məhkəməsinin 2010-cu il 26 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.349. Mirzəyev Habil Qulu oğlu, 1968-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Qəbələ Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 18 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.350. Mirzəyev Peyman Müşviq oğlu, 1995-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Hərbi Məhkəməsinin 2018-ci il 1 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.351. Mohammadı Hosseın Safar, 1965-ci ildə anadan olmuş, İran İslam Respublikasının vətəndaşı, Astara Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 18 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.352. Muxtarov Yaşar Sovet oğlu, 1979-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bərdə Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 12 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.353. Muradov Abbas Valeh oğlu, 1986-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Nizami Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 16 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.354. Muradov Fərhad Mirzəhəsən oğlu, 1979-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 28 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.355. Muradov Hilal Qərib oğlu, 1966-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 9 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.356. Muradov Qəhrəman Şahlar oğlu, 1957-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Füzuli Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 27 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.357. Muradov Süleyman Kərəm oğlu, 1964-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Qaradağ Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 4 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.358. Musayev Fərid Mübariz oğlu, 1996-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2019-cu il 29 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.359. Musayev Mirnur Mirbaba oğlu, 1990-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Ucar Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 9 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.360. Musayev Zaur Məhəmməd oğlu, 1975-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 18 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.361. Mustafayev Mehman Malik oğlu, 1985-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 21 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.362. Mustafayev Nicat İlham oğlu, 1992-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 17 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.363. Mustafayev Zakir Tapdıq oğlu, 1977-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 25 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.364. Mustafayeva Aysel Həmidovna, 1989-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 10 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.365. Mürsəlov İsmayıl Rasim oğlu, 1984-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Hərbi Məhkəməsinin 2018-ci il 15 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.366. Naibov Anar Zehti oğlu, 1979-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Hərbi Məhkəməsinin 2016-cı il 6 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.367. Naibov Taley Cəfər oğlu, 1974-cü ildə anadan olmuş, Gürcüstan vətəndaşı, Bakı şəhəri Nizami Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 2 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.368. Nəcəfov Araz İlyas oğlu, 1991-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Hərbi Məhkəməsinin 2018-ci il 5 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.369. Nərimanov Nurlan Rəhman oğlu, 1993-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 10 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.370. Nəsibov Rəşad Yusub oğlu, 1993-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 6 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.371. Nəsibov Sənan Nazim oğlu, 1979-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə şəhəri Kəpəz Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 27 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.372. Nəsirov Nurlan Cavanşir oğlu, 1988-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Suraxanı Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 16 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.373. Nəzərov Zakir Qərib oğlu, 1988-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 17 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.374. Nəzirov Emin Elçin oğlu, 1995-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 7 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.375. Niftalıyev Bəhruz Raqif oğlu, 1985-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Sumqayıt Şəhər Məhkəməsinin 2017-ci il 4 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.376. Nuriyev Əli Həsrət oğlu, 1991-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 25 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.377. Nuriyev Nazim Rasim oğlu, 1991-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Suraxanı Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 17 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.378. Nuriyev Ruslan Zülal oğlu, 1985-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 4 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.379. Nüsrətov Ruslan Xanəhməd oğlu, 1988-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Hərbi Məhkəməsinin 2016-cı il 17 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.380. Orucov Pərviz Abı oğlu, 1996-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 24 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.381. Orucov Şkar Nəriman oğlu, 1989-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Xaçmaz Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 5 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.382. Osmanov Nəriman Abumüslüm oğlu, 1971-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Quba Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 25 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.383. Ölkəliyev Elvin Afrət oğlu, 1992-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Balakən Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 25 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.384. Ömərov Məmmədyar Abdulməmməd oğlu, 1971-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 18 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.385. Paşayev Məhərrəm Arif oğlu, 1980-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Suraxanı Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 18 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.386. Pənahlı İbrahim Arzu oğlu, 1992-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 4 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.387. Piriyev Fəqani Əzim oğlu, 1961-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2019-cu il 27 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.388. Piriyev Həsən Nəriman oğlu, 1969-cu ildə anadan olmuş, Rusiya Federasiyasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 19 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.389. Ramazanov Rəsul Qurban oğlu, 1991-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Zaqatala Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 29 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.390. Rəfiyev Cəmil Dadaş oğlu, 1995-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 15 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.391. Rəhimli Cehun Novruz oğlu, 1995-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 22 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.392. Rəhimov Mirabbas İlqar oğlu, 1996-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 12 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.393. Rəhimov Orxan Ariz oğlu, 1989-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 14 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.394. Rəsulov Dilqəm Zahir oğlu, 1987-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 6 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.395. Rəsulov Xaliq Fəxrəddin oğlu, 1985-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 17 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.396. Rəsulov Vüqar Tahir oğlu, 2001-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2019-cu il 26 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.397. Rijvadze Zaza Rastomoviç, 1985-ci ildə anadan olmuş, Gürcüstan vətəndaşı, Balakən Rayon Məhkəməsinin 2020-ci il 11 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.398. Rüstəmov Ceyhun Meyxoş oğlu, 1981-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 26 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.399. Rüstəmov Eşqin Məcməddin oğlu, 1994-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə şəhəri Kəpəz Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 22 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.400. Rüstəmov Natiq Ənvər oğlu, 1970-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 1 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.401. Rüstəmov Ramin Əli oğlu, 1988-ci ildə anadan olmuş, Gürcüstan vətəndaşı, Bakı şəhəri Yasamal Rayon Məhkəməsinin 2019-cu il 19 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.402. Rzayev Ceyhun Ədalət oğlu, 1979-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 22 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.403. Rzayev Əvəz Hüseyn oğlu, 1960-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2019-cu il 28 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.404. Rzayev Kamil Tehranxan oğlu, 1966-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 3 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.405. Rzayev Mənsur İltifat oğlu, 1984-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 12 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.406. Rzayev Sahil Xalid oğlu, 1989-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsinin 2016-cı il 3 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.407. Rzayev Şamil Qalib oğlu, 1997-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 22 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.408. Sadıqov Cəfər İmamqulu oğlu, 1972-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Qaradağ Rayon Məhkəməsinin 2016-cı il 29 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.409. Sadıqov Qadir İlham oğlu, 1993-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 4 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.410. Sadıqov Qorxmaz Şahin oğlu, 1996-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 18 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.411. Sadiyev Maqsud İsmayıl oğlu, 1995-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 29 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.412. Sahabov Rahib Alcan oğlu, 1968-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 9 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.413. Saqiyev Emin Şahlar oğlu, 1980-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 2 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.414. Salayev Məhəmməd Elxan oğlu, 1994-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Quba Rayon Məhkəməsinin 2016-cı il 14 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.415. Salmanov Akif Xəlil oğlu, 1974-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 2 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.416. Salmanov Elçin Faiq oğlu, 1965-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Litva Respublikası Klaypeda Dairə Məhkəməsinin 2007-ci il 19 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.417. Salmanov Şakir Şövqi oğlu, 1991-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Ağsu Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 13 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.418. Seyfullayev Ramil Suliddin oğlu, 1983-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 6 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.419. Seyidov Natiq Rüstəm oğlu, 1979-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 28 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.420. Seyidov Seyran Arif oğlu, 1993-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 21 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.421. Səbzəliyev Eldəniz Sərxan oğlu, 1977-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Ucar Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 5 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.422. Səfərəliyev Seymur Yaşar oğlu, 1981-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Kürdəmir Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 9 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.423. Səfərli Roman Xalid oğlu, 1993-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 25 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.424. Səfərov Anar Məhəmməd oğlu, 1979-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Xəzər Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 4 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.425. Səfərov Mehrab Paşa oğlu, 1957-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Suraxanı Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 27 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.426. Səfərov Səlim İbadət oğlu, 1974-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Qaradağ Rayon Məhkəməsinin 2019-cu il 4 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.427. Səfiyev Bəhman Süleyman oğlu, 1984-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Xəzər Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 25 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.428. Səlimov Anar Rəşid oğlu, 1998-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 10 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.429. Səlimov Elmar Səlim oğlu, 1992-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 29 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.430. Səlimov Ətraf Namiq oğlu, 1990-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 30 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.431. Sərdarlı Beyrək Cəmaləddin oğlu, 1993-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 25 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.432. Soltanov Rəhman Əli oğlu, 1980-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, İmişli Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 7 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.433. Süleymanov Elçin Rasim oğlu, 2000-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2019-cu il 5 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.434. Süleymanov Laçın İlham oğlu, 1990-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 23 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.435. Süleymanov Orxan Rafiq oğlu, 1986-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 17 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.436. Süleymanov Şirxan Elxan oğlu, 1991-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Qaradağ Rayon Məhkəməsinin 2016-cı il 7 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.437. Şahbazov Əli Atabala oğlu, 1993-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 28 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.438. Şahbazov Mirağa Elxan oğlu, 1998-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 29 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.439. Şahpələngov Murad Adil oğlu, 1983-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 21 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.440. Şəfiyev Qalib Habil oğlu, 1993-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Suraxanı Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 14 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.441. Şıxıyev Habil Miryusif oğlu, 1982-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Yevlax Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 25 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.442. Şirinov Nurlan Bağır oğlu, 1994-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 5 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.443. Şükürov Akif Namik oğlu, 1985-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 15 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.444. Şükürov Yolçu Bayram oğlu, 1969-cu ildə anadan olmuş, Rusiya Federasiyasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Xəzər Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 3 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.445. Taghızadeh Bejarbaneh Mohsen Mohammad Ebrahım, 1979-cu ildə anadan olmuş, İran İslam Respublikasının vətəndaşı, Astara Rayon Məhkəməsinin 2019-cu il 15 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.446. Tağıyev Ağakişi Hüseynağa oğlu, 1982-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə Azərbaycan Respublikası Məhkəməsinin 2009-cu il 5 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.447. Tağıyev Zamiq Məmmədtağı oğlu, 1982-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 15 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.448. Tağızadə Abbas Hafiz oğlu, 1976-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 25 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.449. Tahirov Seymur Ağaşir oğlu, 1976-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Masallı Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 28 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.450. Talıbzadə Xəyal Qəzənfər oğlu, 1994-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 12 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.451. Tanrıverdi Kasım Veli oğlu, 1964-cü ildə anadan olmuş, Türkiyə Respublikasının vətəndaşı, Abşeron Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 13 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.452. Teyfurov İlqar Vəlixan oğlu, 1982-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 21 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.453. Tofidi Mikayıl Yaqub oğlu, 1990-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə Azərbaycan Respublikası Məhkəməsinin 2010-cu il 17 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.454. Touani Alphonse, 1972-ci ildə anadan olmuş, Kamerun Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 18 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.455. Umarov Əliyəsər Lütvəli oğlu, 1957-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 18 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.456. Uvarov Vasiliy İvanoviç, 1972-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 23 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.457. Uygun Ahmet, 1962-ci ildə anadan olmuş, Türkiyə Respublikasının vətəndaşı, Xızı Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 7 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.458. Vəliyev Əli Abbas oğlu, 1959-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Suraxanı Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 6 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.459. Vəliyev Əlibala Cavad oğlu, 1980-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 25 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.460. Vəliyev Niftəli Əşrəf oğlu, 1960-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsinin 2016-cı il 3 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.461. Vəliyev Novruz Bahadur oğlu, 1955-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Daşkəsən Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 10 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.462. Vəliyev Rəhman Məmməd oğlu, 1998-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 28 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.463. Vəlizadə Nur Məhəmməd, 1979-cu ildə anadan olmuş, Əfqanıstan İslam Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsinin 2019-cu il 10 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.464. Yarıyev Ramin Məhərrəm oğlu, 1998-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 25 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.465. Yəhyayev Ağa-Əli Eldar oğlu, 1983-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 28 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.466. Yunusov Beydulla Zeynal oğlu, 1958-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Abşeron Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 13 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.467. Yusifov Tural İrşad oğlu, 1986-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 22 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.468. Yusifov Ziya Xanlar oğlu, 1989-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 29 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.469. Yusubov Elvin Muştaba oğlu, 1989-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 6 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.470. Zalov Habil İslam oğlu, 1965-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə Azərbaycan Respublikası Məhkəməsinin 2008-ci il 3 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.471. Zeynalov Elgün Rövşən oğlu, 1998-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Kürdəmir Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 1 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.472. Zeynalov Eltəkin İlqar oğlu, 1993-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2019-cu il 7 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.473. Zərbəlli Ceyhun Süleyman oğlu, 1990-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 28 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.474. Ziyadov İsmət Rövşən oğlu, 1996-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 26 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 1.475. Zodanov Bəxtiyar Nəsrəddin oğlu, 1984-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 10 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2. Azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilmiş aşağıdakı şəxslərin cəzasının çəkilməmiş hissəsi yarıyadək azaldılsın: 2.1. Abbasov Elvin Əliqulu oğlu, 1987-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 19 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.2. Abdullayev Elgün Oqtay oğlu, 1986-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 3 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.3. Axmadulin Dmitriy Vladimiroviç, 1977-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2012-ci il 18 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.4. Bağırzadə Zenfira Tofiq qızı, 1984-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 1 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.5. Bayramov Elnur Məhərrəm oğlu, 1975-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 28 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.6. Bayramov Rövşən Qəhrəman oğlu, 1987-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 23 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.7. Bəndəliyev Elşən Asif oğlu, 1990-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 27 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.8. Cavadov Amil Zakir oğlu, 1982-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 2 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.9. Cavadov İsrafil Qənbər oğlu, 1957-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 19 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.10. Cəfərov Hüseyn Rəhman oğlu, 1985-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 13 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.11. Çobanov Rahib Əlimöhsüm oğlu, 1993-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 2 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.12. Dadaşov İlqar Əfqan oğlu, 1979-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 11 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.13. Dilbozov Asif Ağalar oğlu, 1978-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 25 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.14. Əbilov Qüdrət Arif oğlu, 1985-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 1 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.15. Əhmədov Ədalət Fizuli oğlu, 1983-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 7 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.16. Əkbərov Cavad Əli oğlu, 1988-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 10 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.17. Ələkbərov Vüsal Aydın oğlu, 1988-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 21 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.18. Əlibabayev Rəsul Cahangir oğlu, 1987-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 3 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.19. Əliyev Amin İspəndiyar oğlu, 1979-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə şəhəri Kəpəz Rayon Məhkəməsinin 2019-cu il 19 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.20. Əliyev İlqar Mülkədar oğlu, 1978-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 2 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.21. Əliyev Qurban Cəfər oğlu, 1952-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 4 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.22. Əliyev Rac Fikrət oğlu, 1979-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 8 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.23. Əliyev Şahin Məmmədəli oğlu, 1963-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 26 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.24. Əmənov Zahid Bəyoğlan oğlu, 1986-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 18 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.25. Əmirov Raci Sirac oğlu, 1984-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 29 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.26. Əsgərov Hüseynağa Maşallah oğlu, 1993-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 19 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.27. Əsgərov Rauf Ramil oğlu, 1984-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 29 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.28. Əzimov Yadigər Əhmədağa oğlu, 1960-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 16 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.29. Fərzəliyev Məzahir Allahyar oğlu, 1969-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 7 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.30. Fətəliyev Səfa Eldar oğlu, 1991-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 31 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.31. Gəncəyev Abdulla Dada oğlu, 1967-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 5 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.32. Gözəlov Amar Mirzə oğlu, 1990-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 24 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.33. Haqverdiyev Əli İntizam oğlu, 1988-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 28 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.34. Heydərov Pərviz Aqil oğlu, 1990-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 21 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.35. Həmidov Zaur Zabit oğlu, 1980-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 10 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.36. Həsənli Rüfət Tapdıq oğlu, 1992-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 9 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.37. Həsənov Ülvi Saləddin oğlu, 1986-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2019-cu il 22 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.38. Həşimov Elnur Məhəmmədəli oğlu, 1981-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 7 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.39. Həziyev Orxan Ənvər oğlu, 1990-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 1 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.40. Hüseynov Əli Hüseyn oğlu, 1994-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Füzuli Hərbi Məhkəməsinin 2013-cü il 23 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.41. Hüseynov Xəzail Feyruz oğlu, 1979-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 22 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.42. Hüseynov Vüqar Nəriman oğlu, 1982-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 12 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.43. Xəlilli Orxan Hüseyn oğlu, 1996-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 10 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.44. İbrahimov Anar Bayram oğlu, 1992-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Füzuli Hərbi Məhkəməsinin 2013-cü il 26 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.45. İmanov Seymur Sənan oğlu, 1981-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 28 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.46. Kazımov Elçin Fail oğlu, 1991-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 4 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.47. Kərəvəliyev Elgün Namiq oğlu, 1989-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 9 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.48. Kərimov Elçin Rəşid oğlu, 1969-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 16 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.49. Qasımov Ehtiram Ehtibar oğlu, 1987-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 4 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.50. Qasımov Elçin Bayram oğlu, 1986-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 8 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.51. Qədəşov Cahid Vahid oğlu, 1998-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 14 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.52. Qulamov Sənan İlqar oğlu, 1992-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 31 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.53. Quliyev Afiq Eyvaz oğlu, 1986-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 4 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.54. Quliyev Qaraş Şumal oğlu, 1979-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Sabirabad Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 17 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.55. Quliyev Nəriman Elşən oğlu, 1992-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 31 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.56. Quliyev Vahid Məmməd oğlu, 1980-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 20 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.57. Qurbanov Şamil Arif oğlu, 1993-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 31 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.58. Mehdiyev Rövşən Sabir oğlu, 1980-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 12 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.59. Mehrəliyev Elmir Arif oğlu, 1991-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 10 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.60. Məlikov Allahyar Ağamahmud oğlu, 1990-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 19 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.61. Məlikov Elvin Məzahir oğlu, 1990-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 8 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.62. Məmmədov Əkbər Namiq oğlu, 2000-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2019-cu il 22 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.63. Məmmədov Xəyal İsgəndər oğlu, 1984-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 4 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.64. Məmmədov Rahman İslaməddin oğlu, 1980-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 1 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.65. Məmmədov Rizvan Allahverdi oğlu, 1967-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə Azərbaycan Respublikası Məhkəməsinin 2010-cu il 24 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.66. Məmmədov Saleh Hümbət oğlu, 1985-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 15 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.67. Məmmədov Zaman Əzizxan oğlu, 1976-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 4 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.68. Məsimov İlkin Mirzəəhməd oğlu, 1984-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 21 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.69. Muradlı Samir Bəxtiyar oğlu, 1993-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Rayon Məhkəməsinin 2020-ci il 23 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.70. Muradov Qeyrət İxtiyar oğlu, 1982-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 9 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.71. Muradov Nicat Tapdığ oğlu, 1984-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 26 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.72. Nağızadə Elşən Dilavər oğlu, 1968-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 31 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.73. Nəhmətov Mikayıl Nizam oğlu, 1982-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2019-cu il 11 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.74. Nəzərov Kamal Mustafa oğlu, 1969-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 17 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.75. Nuriyev Əli Məstəli oğlu, 1990-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şirvan Apellyasiya Məhkəməsinin 2016-cı il 17 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.76. Oruclu Elvin Fizuli oğlu, 1992-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsinin 2013-cü il 26 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.77. Orucov Əziz Hidayət oğlu, 1976-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 24 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.78. Ovçiyev Rauf Telman oğlu, 1973-cü ildə anadan olmuş, Gürcüstan vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 16 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.79. Paşazadə Özal Məhərrəm oğlu, 1994-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Hərbi Məhkəməsinin 2016-cı il 7 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.80. Rəhimov İlham Emil oğlu, 2001-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 11 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.81. Rəşidov İlqar Tağı oğlu, 1964-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Saatlı Rayon Məhkəməsinin 2019-cu il 2 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.82. Rzayev Etibar Aydın oğlu, 1990-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2013-cü il 16 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.83. Sadıqov Mais Sadıq oğlu, 1962-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 25 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.84. Sadıqov Ülvi Nurəddin oğlu, 1986-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 21 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.85. Səfərov Davud Məmməd oğlu, 1996-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 21 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.86. Səfərov İlqar Səməd Vurğun oğlu, 1989-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 16 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.87. Səfərov Rafiq Təvəkkül oğlu, 1993-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 13 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.88. Səfərov Tural Səməd Vurğun oğlu, 1990-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 16 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.89. Səmədov Elməddin Fəxrəddin oğlu, 1990-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 12 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.90. Sovqətzadə Tahir Məhərrəm oğlu, 1995-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 20 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.91. Süleymanov Nail Famil oğlu, 1993-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 20 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.92. Süleymanov Samir Abas oğlu, 1977-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 5 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.93. Şahmarlı Fərid Faiq oğlu, 1996-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 24 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.94. Şəkinski Ruslan Səməndər oğlu, 1979-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 16 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.95. Yaqubov Cəmil Teyyub oğlu, 1978-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 24 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.96. Yolçuyev Əmrah Səməndər oğlu, 1965-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 25 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.97. Yusifli Yusif Əbülfət oğlu, 1989-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Tərtər Hərbi Məhkəməsinin 2017-ci il 5 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 2.98. Yusifov Pərvin İlham oğlu, 1989-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Nizami Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 9 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 3. Ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilmiş aşağıdakı şəxslərin cəzası 25 il müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzası ilə əvəz edilsin: 3.1. Aslanov Azər Məhərrəm oğlu, 1972-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə Azərbaycan Respublikası Məhkəməsinin 2001-ci il 16 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 3.2. Əhmədov Araz Vidadi oğlu, 1974-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə Azərbaycan Respublikası Məhkəməsinin 2005-ci il 7 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 3.3. Əliyev Vüqar İbrahim oğlu, 1981-ci Ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Qaradağ Rayon Məhkəməsinin 2016-cı il 15 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 4. Azadlıqdan məhrumetmə cəzasına şərti olaraq məhkum edilmiş aşağıdakı şəxslər cəzadan azad edilsinlər: 4.1. Əhmədov Əyyub Əlihüseyn oğlu, 1961-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2019-cu il 13 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 4.2. Məmmədov Rauf Ədalət oğlu, 1985-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 27 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 5. Azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilmiş və cəzasının çəkilməsi təxirə salınmış aşağıdakı şəxslər cəzadan azad edilsinlər: 5.1. Abdullayev Güləli Nurəli oğlu, 1982-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Hərbi Məhkəməsinin 2013-cü il 19 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 5.2. Əliyeva Raminə Rəşid qızı, 1989-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Tovuz Rayon Məhkəməsinin 2016-cı il 3 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 5.3. Əzizova Tahirə Azad qızı, 1988-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2014-cü il 26 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 6. Azadlığın məhdudlaşdırılması cəzasına məhkum edilmiş aşağıdakı şəxslər cəzanın çəkilməmiş hissəsindən azad edilsinlər: 6.1. Abdullayev İmran Əmirəslan oğlu, 1982-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Ucar Rayon Məhkəməsinin 2019-cu il 31 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 6.2. Ağayev Rəşad Dilən oğlu, 1983-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bərdə Rayon Məhkəməsinin 2019-cu il 10 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 6.3. Bayrışov Adəm Abiyar oğlu, 1970-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Yardımlı Rayon Məhkəməsinin 2019-cu il 11 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 6.4. Əsgərov Orxan Səbuhi oğlu, 1993-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Ucar Rayon Məhkəməsinin 2019-cu il 25 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 6.5. Hüseynova Xalidə Alim qızı, 1991-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bərdə Rayon Məhkəməsinin 2015-ci il 5 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 6.6. Quliyev Xəqani Kazım oğlu, 1987-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Nizami Rayon Məhkəməsinin 2019-cu il 10 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 6.7. Məcdunov Röyal Maarif oğlu, 1984-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Ucar Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 27 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 6.8. Məmmədov Qorxmaz Urxan oğlu, 1962-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə şəhəri Kəpəz Rayon Məhkəməsinin 2020-ci il 2 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 6.9. Süleymanov Canpolad Sabir oğlu, 1981-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Nizami Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 5 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 7. İslah işləri cəzasına məhkum edilmiş aşağıdakı şəxslər cəzanın çəkilməmiş hissəsindən azad edilsinlər: 7.1. Ağazadə Təmkin Zaur oğlu, 2001-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Yardımlı Rayon Məhkəməsinin 2019-cu il 30 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 7.2. Alıcanov Azad Səfər oğlu, 1962-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Qəbələ Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 17 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 7.3. Bayramov Elşad Eyyub oğlu, 1995-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Quba Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 4 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 7.4. Bədəlov Zahid Xanmalı oğlu, 1967-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 29 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 7.5. Əliyeva İlahə Güloğlan qızı, 1983-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 14 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 7.6. Gərayev Rövşən Oruc oğlu, 1985-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Nizami Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 2 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 7.7. Həmidov Orxan İlqar oğlu, 1991-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 3 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 7.8. Qarayev Elsevər İlham oğlu, 1995-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsinin 2016-cı il 5 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 7.9. Quliyeva İlahə Bəxtiyar qızı, 1984-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Tərtər Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 14 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 7.10. Manafova Təranə Əşrəf qızı, 1963-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Yevlax Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 8 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 7.11. Məmmədov Ceyhun Sahib oğlu, 1988-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Səbail Rayon Məhkəməsinin 2016-cı il 8 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 7.12. Zeynalov Aydın Tofiq oğlu, 1960-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Qaradağ Rayon Məhkəməsinin 2019-cu il 15 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 8. Cərimə cəzasına məhkum edilmiş aşağıdakı şəxslər cəzadan azad edilsinlər: 8.1. Abdullayev Elxan Tahir oğlu, 1986-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 11 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 8.2. Bəşirov Rəşad Rəşid oğlu, 1991-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsinin 2019-cu il 26 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 8.3. Əhmədov Əhməd İlham oğlu, 1993-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 20 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 8.4. Əlişov Əhliyət Heydər oğlu, 1953-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Samux Rayon Məhkəməsinin 2014-cü il 9 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 8.5. Əliyev Rizvan İlyas oğlu, 1938-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Balakən Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 28 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 8.6. Əliyeva Şura Məmməd qızı, 1955-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Tərtər Rayon Məhkəməsinin 2019-cu il 8 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 8.7. Güləmirov Faiz Səfər oğlu, 1985-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Xaçmaz Rayon Məhkəməsinin 2016-cı il 25 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 8.8. Həbibov Həbib Rahib oğlu, 1996-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Səbail Rayon Məhkəməsinin 2019-cu il 10 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 8.9. Hüseynzadə Rauf Səyyar oğlu, 1981-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Salyan Rayon Məhkəməsinin 2019-cu il 21 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 8.10. İbrahimov Rəsul İbrahim oğlu, 1957-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Qaradağ Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 25 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 8.11. İsgəndərova Dilşad Ələkbər qızı, 1962-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Yevlax Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 31 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 8.12. İskəndərova Gülşad Ələkbər qızı, 1964-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Yevlax Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 31 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 8.13. İsrəfilov Soltanəli Davud oğlu, 1955-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Suraxanı Rayon Məhkəməsinin 2019-cu il 30 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 8.14. Quliyeva Elnaz Ramiz qızı, 1998-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Mingəçevir Şəhər Məhkəməsinin 2018-ci il 14 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 8.15. Mehdiyev Tacid Qəşəm oğlu, 1981-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 22 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 8.16. Mehtiyeva Narxanım Habil qızı, 1953-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Neftçala Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 20 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 8.17. Mövlanova Yaqut Xeyrulla qızı, 1981-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Yasamal Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 26 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 8.18. Musayev Zaur Fəxrəddin oğlu, 1975-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Ağdaş Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 9 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 8.19. Nəbiyeva Almarə Yusif qızı, 1953-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Göyçay Rayon Məhkəməsinin 2016-cı il 15 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 8.20. Nəsirov Niyaməddin Akif oğlu, 1979-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Füzuli Rayon Məhkəməsinin 2017-ci il 28 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 8.21. Rəhmanov Fariz Niyət oğlu, 1978-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Quba Rayon Məhkəməsinin 2018-ci il 16 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 8.22. Rzayev Müqəddəs Məmməd oğlu, 1957-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Rayon Məhkəməsinin 2019-cu il 10 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 8.23. Sadıqov Nihad Heydər oğlu, 1977-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Yasamal Rayon Məhkəməsinin 2010-cu il 13 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir. 9. Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.