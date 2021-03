Rusiya Prezidenti Vladimir Putin koronavirus əleyhinə peyvənd olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib. Onun sözlərinə görə, Putin peyvənddən sonra özünü yaxşı hiss edir.



"Putin koronavirus əleyhinə peyvənd edildi. Özünü yaxşı hiss edir. Sabah onun mükəmməl iş günüdür", - deyə Peskov vurğulayıb

