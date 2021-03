Avstraliyanın Kenmore rayonunda yaşayan sakin evə qayıdanda dəhşətli mənzərə ilə üzləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, illərdir evində saxladığı siçanın pitonun hücumuna məruz qaldığını müşahidə edib. 3 metr uzunluğundakı ilan evə çağırılan xilasedicilərin səyi nəticəsində zərərsizləşdirilib. Siçan isə tələf olmayıb. Qeyd edək ki, selin yaşayış məntəqələrinə sürüklədiyi zərərli heyvanlar evlərə daxil olub.

