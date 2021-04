Tanınmış ictimai xadim dünyasını dəyişdi - FOTOLAR

Xəzər Universitetinin və Dünya Məktəbinin həmtəsisçisi Nailə İsayeva vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Qafqazinfo”ya Xəzər Universitetinin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Əlövsət Əmirbəyli məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, N. İsayeva uzun müddət xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkib. Təxminən 20 gün öncə əməliyyat olunsa da, sonradan vəziyyəti pisləşib və bu gün səhərə yaxın vəfat edib.

74 yaşlı N. İsayeva Xəzər Universitetinin təsisçisi və rektoru Hamlet İsaxanlının həyat yoldaşı idi.

