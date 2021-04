Böyük Britaniya peyvənd pasportu sisteminə keçir.

Metbuat.az xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, proses aprel ayının 15-də başlayacaq. Məlumata görə, pilot layihə kimi əvvəlcə peyvənd pasportu olan şəxslər stadionlara buraxılacaq.

Məsələ ilə bağlı Baş nazir Boris Consonun açıqlama verməsi gözlənilir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

