Erməni mənşəli porno ulduz Kim Kardaşyanın yeni dizaynı pərəstişkarlarını təəccübləndirib.

Model sarı rəngli ayaqqabılarına görə İnternetdə müzakirələrə səbəb olub. Reper Kanye Vest ilə boşanma prosesində olan məşhur yeni imicində sarı rəngli idman kostyumu və dəlikli sarı ayaqqabıda olub.

Dərhal da bu geyimi bir memə çevrilib - İnternet istifadəçiləri ayaqqabını pendirə bənzədiblər.

