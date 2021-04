Xalq artisti Nazpəri Dostəliyeva sosial media hesabında paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni övladının görüntülərini yayımlayaraq, bunları yazıb: "Sənin olmadığın bu dünynın dəyəri yoxdur gözümdə, Oğul."

Qeyd edək ki, Əli 41 yaşında infarktdan dünyasını dəyişib. N.Dostəliyevanın Əkbər adlı daha bir oğlu var.

Həmin videonu təqdim edirik:(Big.az)

