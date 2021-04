Suqovuşan ərazisində minaya düşərək şəhid olan polkovnik-leytenant Babək Səmidlinin piano ifasının görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Babək Səmidli videoda türk mahnısı "Günün birində"ni ifa edir.

Qeyd edək ki, o, 23 noyabr 2020-ci ildə şəhid olmuşdu. Şəhidimiz birinci ordu korpus komandirinin müavini idi.

