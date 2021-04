Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) dosenti vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, universitetin Kimya fakültəsinin Üzvi kimya kafedrasının dosenti Arif İsmiyev 56 yaşında dünyasını dəyişib.

Onun koronavirusdan (COVID-19) öldüyü bildirilib.

Qeyd edək ki, A.İsmiyev 1982-1989-cu illərdə BDU-nun Kimya fakültəsində təhsil alıb. 2006-cı ildən Bakı Dövlət Universitetində pedaqoji fəaliyyətə başlayıb.

