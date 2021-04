Əhaliyə mühüm XƏBƏRDARLIQ: Bu şəxslər mütləq peyvənd olunmalıdır

''Ürək-damar xəstəlikləri olan şəxslər mütləq peyvənd olunmalıdır. Çünki virus oqranizmdə xeyli fəsadlar yaradır''.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirləri ARB24-ün “İşgüzar səhər” verilişinə açıqlamasında həkim Samir Əsgərov deyib.

Həkim vurğulayıb ki, peyvənddən sonra insan bədənində virusa qarşı müdafiə sistemi yaranır.Ona görəd də peyvəndin qoruma müddəti və ya gələcəkdəki fəsadları barədə hələlik məlumat yoxdur:

“Xəstəliklərə qarşı olan peyvəndlər var ki, onların bəzisi müəyyən vaxtda bir neçə dəfə vurulur, bəzi isə bir dəfə ömürlük olaraq vurulur. Yəni peyvənddən sonra bədəndə yaranan antitellər ömürlük qoruyur. Koronavirus peyvəndi isə yenidir.

