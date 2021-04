İbrahimoviç bir il daha "Milan"nın formasını geyinəcək

"Milan” klubu futbolçusu Zlatan İbrahimoviçlə müqaviləsini yeniləyib.

Metbuat.az klubun rəsmi saytına istinadla xəbər verir ki, İtaliya A Seriyası nəhəngi 39 yaşlı hücumçu ilə anlaşmanın müddətini daha bir il uzadıb. İtaliya mətbuatının yaydığı məlumata görə isveçli futbolçu klubda ilə 7 milyon avro qazanacaq.

Qeyd edək ki, Z.İbrahimoviçin bu ilin oktyabrında 40 yaşı tamam olacaq. Futbolçu 2020-ci ilin əvvəlində karyerasında yenidən “Milan”a qayıdıb. Daha əvvəl 2010-2011-ci illərdə komandada oynayan Zlatan klubun heyətində 24 oyun keçirib və 17 qol vurub.

