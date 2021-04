Ankarada gizli fəaliyyət göstərən bar aşkar edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, əyləncə məkanına basqın təşkil edən polislər, 24 nəfəri nəzarətə götürüb. Onların koronavirusa yoluxduğu güman edilən şəxs də olub. Karantinda qalmaqlı olan şəxs qaydaları pozaraq barda əylənib. Barda heç kimin tibbi maskadan istifadə etmədiyi müəyyən edilib.

Pandemiya qaydalarının pozulmasına görə, 24 nəfərə 23850 türk lirəsi cərimə tətbiq edilib.

