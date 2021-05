Ağstafa rayonunda gecə ərzində növbəti zəlzələ olub.

AMEA Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən Metbuat.az-a verilən xəbərə görə, aprelin 4-də yerli vaxtla saat 06:26-da Qazax stansiyasından 27 kilometr şimal-şərqdə Ağstafa rayonunda zəlzələ qeydə alınıb. Zəlzələ hiss olunmayıb.

Zəlzələnin maqnitudası 3,2, dərinliyi 11 kilometr olub.

