XİN-də yeni idarələr yaradıldı – SİYAHI

Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) strukturuna daxil olan idarələrin sayı artırılıb.

Bu barədə Metbuat.az XİN-in saytına istinadən xəbər verir.

Yeni təyin edilən nazir müavini Elnur Məmmədovun kurasiyasında olan idarələr müəyyənləşib.

Onlar aşağıdakılardır:

- Amerika idarəsi;

- Asiya İdarəsi;

- UNESCO üzrə Azərbaycan Respublikasının Daimi Katibliyi;

- Ümumi Katiblik;

- Linqvistik təminat idarəsi;

- Arxiv İdarəsi;

- İşlər İdarəsi;

- Xüsusi şöbə.

Qeyd edək ki, bu il aprelin 30-da Elnur Məmmədov xarici işlər nazirinin müavini təyin edilib.

