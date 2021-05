Gürcüstanda son üç gündə 785 nəfər spirtli içkidən ZƏHƏRLƏNİB

Mayın 2-dən 4-dək Gürcüstanda 785 nəfər spirtli içkidən zəhərlənərək təcili tibbi yardıma müraciət edib.

Metuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstanın İctimai kanalına ölkənin Fövqəladə Halların Koordinasiyası və Təcili Yardım Mərkəzindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, spirtli içkilərdən zəhərlənən şəxslərdən 658 nəfəri xəstəxanaya yerləşdirilib. Eyni müddətdə 411 nəfər qida zəhərlənməsi ilə təcili tibbi yardım çağırışı edib. Onlardan 194 nəfəri xəstəxanaya yerləşdirilib.

Qeyd edək ki, sözügedən dövrdə Gürcüstanda Pasxa bayramı qeyd edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.