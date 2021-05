“Rusiya bütün qüvvələrini geri çəkməyib. Onminlərlə rusiyalı hərbçi hələ də Ukrayna ətrafındadır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, NATO-nun Baş katibi Yens Stoltenberq belə açıqlama verib. O bildirib ki, Rusiyanın çox sayda hərbi texnikanı Ukrayna sərhədində saxladığı müşahidə edilir.

“Rusiya Qara dənizdə məhdudiyyətlər tətbiq edib. Kerç boğazından Azov dənizinə girişi bağlayıb. Yaxından izləyirik”- deyə Stoltenberq bildirib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

