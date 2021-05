ABŞ türk dövlətinə ordu yeritmək istəyir - ŞOK PLAN

ABŞ Əfqanıstandan çıxarılan qoşunlarını Orta Asiya ölkələrinə köçürə bilər.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə məşhur "Wall street Journal" nəşri yazıb. Nəşr bildirir ki, Vaşinqtona Kabila dəstək vermək və radikal Taliban hərəkatı silahlılarını saxlamaq üçün yalnız hərbi personal deyil, pilotsuz təyyarələr, bombardmançı və topçuları da yerləşdirmək üçün bazalara ehtiyac var .

Bu qənaətə ABŞ hökuməti və Pentaqon nümayəndələri gələrək bildirirlər ki, Orta Asiyanın qonşu ölkələri, Fars körfəzi əyalətləri gələcəkdə qoşun yerləşdirilməsi üçün mümkün yerlər kimi qəbul edilir. Bəzi hərbi personalın və ABŞ Prezidenti Coe Bayden administrasiyasının nümayəndələrinin fikrincə, Əfqanıstanla həmsərhəd olan Özbəkistan və Tacikistana qoşun yeritmək yaxşı olardı . Beləliklə, hərbçilər lazım gələrsə ölkəyə sürətli bir şəkildə girə bilər.

Bununla birlikdə mənbələr, Rusiyanın bölgədəki "böyük hərbi mövcudluğu" və Çinin təsirinin artması səbəbindən bu ölkələrə əsgər köçürməsinin çətin olacağını vurğulayırlar. Bu barədə Rusiya prezidenti Vladimir Putinin də açıqlaması var. "Əfqanıstandann Tacikistanla uzun sərhədi var. Buna görə də, Əfqanıstandakı vəziyyət Tacikistanda narahatlıq yaradır. Rusiya bu səbəbdən Tacikistan ordusunu gücləndirməyə çalışır".

ABŞ-ın Əfqanıstan üzrə xüsusi nümayəndəsi Zalmay Xəlilzad may ayında Özbəkistan və Tacikistanı ziyarət edərək qonşu ölkələrdəki vəziyyəti müzakirə edib. Qəzetin mənbələrinə görə, Daşkənd və Düşənbə zorakılıq yaymaq istəmədiklərini və vəziyyətdən narahat olduqlarını ifadə ediblər.

Qəzetin qeyd etdiyi kimi, ABŞ daha əvvəl Orta Asiyada yəni Özbəkistan və Qırğızıstanda iki bazaya sahib idi. Hər ikisi də Əfqanıstanda qüvvələr yerləşdirmək və əməliyyatlar aparmaq üçün istifadə edilmişdir. ABŞ Özbəkistandakı bazanı 2005-ci ildə, təxminən on il sonra Qırğızıstandakı bazanı da tərk etdi. Vaşinqtonun Moskva və Pekin ilə münasibətlərinin pisləşməsinə baxmayaraq, ştatlar, ABŞ-da və bir sıra digər ölkələrdə səlahiyyətlilərə görə, ABŞ-ın bölgəyə sabitlik gətirmək marağını bölüşürlər. Qəzet yazır ki, Orta Asiya, öz növbəsində, Rusiya və Çinin təsirlərinə qarşı bir tarazlıq yaratmaq istəyir. Qəzetin yazdığına görə, Amerika qoşunlarının geri çəkilməsi iyul ayında başa çata bilər.

