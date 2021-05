“Moskva İsrail və Fələstin arasında vasitəçi olmağa hazırdır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyindən açıqlama verilib. Bildirilib ki, Moskva təklif edilən atəşkəs danışıqlarına dəstək verməyə hazırdır.

Qeyd edək ki, Misirin vasitəçiliyi ilə davam edən danışıqların hələlik nəticə vermədiyi açıqlanıb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

