Azərbaycan diasporuna ağır itki üz verib.

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, uzun illər Almaniyada “Berlin Azərbaycan Evi” təşkilatının sədri, Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin İdarə Heyətinin üzvü olmuş Tofiq Qarayev vəfat edib.

Məlumata görə, Almaniyada və Avropanın digər ölkələrində soydaşlarımızın təşkilatlanmasında, Azərbaycan diasporunun inkişafında Tofiq Qarayevin xüsusi xidmətləri olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.