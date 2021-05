Efiopiya üsyançı “Tiqray Xalq cəbhəsi”nə qarşı həyata keçirdiyi əməliyyatlar zamanı kimyəvi silahlardan istifadə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Telegraph” qəzeti şahidlərin iddialarına əsasən belə məlumat yayıb. Məlumata görə, üsyançılar fosfor bombaları ilə məhv edilib.

Lakin Xarici İşlər Nazirliyi iddiaları rədd edib. Bildirilib ki, ordunun arsenalında kimyəvi silahlar yoxdur.

