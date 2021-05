Elon Musk Bitcoin-nin qiymətini QALDIRDI

Son vaxtlar Bitcoin ilə bağlı xəbərlərin tam mərkəzində Elon Musk dayanır desək heç yanılmarıq.

Metbuat.az xəbər verir ki, Tesla CEO- su Elon Musk Twitter hesabında "Şimali Amerikadakı Bitcoin mədənçiləri ilə danışdım. Potensial ümid verici vəziyyət var" deyə fikirlər paylaşdıqdan sonra Bitcoin qiymətləri 30 minə qədər yüksəlib. Musk-ın tvitindən sonra Bitcoin qiyməti 15 faiz artıb.

Qeyd edək ki, Tesla və SpaceX-in icraçı direktoru Elon Musk, Teslanın Bitcoin-i ödəniş kimi qəbul etməsi ilə bağlı mövqeyini dəyişdirdikdən sonra valyutaya təzyiq güclənib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.