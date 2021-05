Avropa Liqasının 5 ən yaxşı futbolçusu bəlli olub

Bir çox gənc futbolçunun arzusu Avropanın “böyük beşlik” ölkələrində çempion olmaqdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bəziləri isə Avropanı fəth etmək ümidi ilə daha irəli getməyə can atırlar.

Bu illər ərzində bir çox futbolçu Avropa Liqasını qazanmağı bacarıb. Qitənin ən nüfuzlu ikinci dərəcəli klub turnirini ən çox qazanan oyunçularla bağlı araşdırma aparılıb. AL-in kubokunu başı üzərinə qaldıranlar arasında ən yaxşı 5 futbolçu müəyyənləşdirilib.

Siyahıya avtomobil qəzasında vəfat edən Xose Antonio Reyes başçılıq edir.

1. Xose Antonio Reyes

Avropa Liqasında 5 çempionluq: “Atletiko” - 2 dəfə, “Sevilya” - 3 dəfə

2. Dino Bacco

3 çempionluq: “Yuentus” – 1, “Parma” – 2

3. Xesus Navas

3 çempionluq: “Sevilya” – 3

4. Radamel Falkao

2 çempionluq: “Porto” – 1, “Atletiko” – 1

5. Fernando Torres

2 çempionluq: “Çelsi” – 1, “Atletiko” - 1

(Apasport)

